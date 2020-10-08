Первый тайм сложился очень скромно, и только в компенсированное время Дракслер открыл счет. Зато вторая половина превратилась в настоящее безумие.

Германия устроила адскую перестрелку с Турцией перед выездом в Украину – топовый Хаверц и дырявая оборона

Туфан роскошным ударом в девятку восстановил равновесие, однако Нойхаус ответил уже через 8 минут. Редуты обеих команд продолжали проваливаться – Караджа удачно запрессинговал того же Нойхауса, а Вальдшмидту сбросили мяч под удобный удар из пределов штрафной. Жирную точку поставил Караман, которого забыли вблизи зоны пенальти. 3:3 – Германия расписала эффектную ничью за три дня до поединка с Украиной в Лиге наций.