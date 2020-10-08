Шальная подготовка команды Лева к Украине в видеообзоре матча Германия – Турция – 3:3
Германия расписала яркую ничью з Турцией (3:3) в товарищеском поединке. Смотрите видео голов и обзор матча Германия – Турция.
Первый тайм сложился очень скромно, и только в компенсированное время Дракслер открыл счет. Зато вторая половина превратилась в настоящее безумие.
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Туфан роскошным ударом в девятку восстановил равновесие, однако Нойхаус ответил уже через 8 минут. Редуты обеих команд продолжали проваливаться – Караджа удачно запрессинговал того же Нойхауса, а Вальдшмидту сбросили мяч под удобный удар из пределов штрафной. Жирную точку поставил Караман, которого забыли вблизи зоны пенальти. 3:3 – Германия расписала эффектную ничью за три дня до поединка с Украиной в Лиге наций.