Статистический портал Whoscored оценил игру сборной Украины против Франции в матче 5-го тура отбора к ЧМ-2022 и выделил самых полезных игроков поединка.

Николай Шапаренко стал лучшим игроком сборной Украины в матче с французами, получив оценку 7,3 по версии Whoscored. Полузащитник открыл счет в матче, перед перерывом блестящим ударом отправив мяч в ворота соперников.

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Вторым самым полезным футболистом в составе "сине-желтых" стал Виктор Цыганков (6,9). Тройку замыкает Андрей Пятов (6,8).

Среди французов пальму первенства удерживает Поль Погба с результатом 7,3. За ним расположились Антуан Гризманн (7,2) и Адриен Рабйо (7,1).

Напомним, в матче 5-го тура отбора на ЧМ-2022 сборная Украины на своем поле не смогла удержать победу на французами, расписав боевую ничью (1:1). Как следствие, в турнирной таблице группы D "сине-желтые" разместились на третьей строчке, набрав 5 очков, "трехцветные" с 9 баллами идут первыми.

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