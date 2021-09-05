Статистичний портал Whoscored оцінив гру збірної України проти Франції у матчі 5-го туру відбору до ЧС-2022 та виділив найкорисніших гравців поєдинку.

Микола Шапаренко став найкращим гравцем збірної України у матчі з французами, отримавши оцінку 7,3 за версією Whoscored. Півзахисник відкрив рахунок у матчі, перед перервою блискучим ударом відправивши м'яч у ворота суперників.

Україна – Франція – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Другим найкориснішим футболістом у складі "синьо-жовтих" став Віктор Циганков (6,9). Трійку замикає Андрій Пятов (6,8).

Серед французів пальму першості втримує Поль Погба з результатом 7,3. За ним розташувались Антуан Грізманн (7,2) і Адріен Рабйо (7,1).

Нагадаємо, у матчі 5-го туру відбору на ЧС-2022 збірна України на власному полі не змогла втримати перемогу на французами, розписавши бойову нічию (1:1). Як наслідок, у турнірній таблиці групи D "синьо-жовті" розмістились на третій сходинці, набравши 5 очок, "трикольорові" з 9 балами йдуть першими.

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