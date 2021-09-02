Сборная Украины понесла потери перед важным поединком отбора к ЧМ-2022.

Виталий Буяльский получил повреждение в поединке против Казахстана (2:2), сообщает официальный сайт УАФ.

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Врачи диагностировали у хавбека "сине-желтых" травму сухожилия приводящей мышцы, из-за которой динамовец останется вне игры на две недели. Таким образом Виталий пропустит ближайшие матчи сборной Украины против Франции и Чехии. Стоит отметить, Буяльский не часто вызывался в национальную команду за тренерства Андрея Шевченко.

Напомним, матч отбора к ЧМ-2022 Украина – Франция состоится в Киеве 4 сентября, начало в 21:45.

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