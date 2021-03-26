Наставник національної команди Фінляндії Маркку Канерва поділився враженнями від суперників у відборі до ЧС-2022.

"Завдяки добре проведеній кампанії у Лізі націй ми змогли піднятися до третього кошика, але водночас у нашій групі кваліфікації до ЧС опинилася Боснія і Герцеговина – найкраща команда із четвертого кошика. Тож у цьому сенсі нам не надто пощастило.

Україна – Фінляндія: прогноз на матч відбору до ЧС-2022

Я думаю, що у нас складна група, але насправді у кваліфікації відсутні легкі групи. Звичайно, Франція як чинний чемпіон світу є безумовним фаворитом.

Україна – це хороша зіграна команда з великою кількістю висококласних виконавців. Якщо виділяти конкретних гравців, то це півзахисники Олександр Зінченко з Манчестер Сіті та Руслан Маліновський з Аталанти, нападник Роман Яремчук із Гента та вінгер Андрій Ярмоленко з Вест Хема", – цитує Канерву сайт УАФ.

Нагадаємо, вже 28 березня Україна прийматиме збірну Фінляндії у Києві, початок матчу о 21:45. Скандинави розпочали свій відбір на ЧС-2022 з нічиєї (2:2) у протистоянні з боснійцями.

Гучний Пуккі: лідер Фінляндії загрожує Україні та йде на історичний рекорд – грав з Раулем, проклав маршрут Шведу і Коно