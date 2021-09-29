Количество болельщиков на матче отбора в ЧМ-2022 с участием сборной Украины и национальной команды Боснии и Герцеговины зависит от эпидемиологической ситуации во Львове.

Новая информация о реализации пропусков на домашнюю встречу квалификации на Мундиаль против Боснии и Герцеговины может появиться 1 октября, сообщает Meta-ratings.

Украина – Босния и Герцеговина: продажа билетов на поединок во Львове приостановлена

Количество болельщиков, которые смогут разместиться на трибунах Арены Львов будет зависеть от того, к какой карантинной зоне отнесет город-хозяин матча государственная комиссия ТЭБ и ЧС. На старте продаж трибуны собирались заполнить на 75%.

Напомним, сборная Украины сыграет с Финляндией 9 октября на выезде, а 12 числа во Львове примет Боснию и Герцеговину. После 5-ти матчей "сине-желтые" набрали 5 очков и занимают второе место в группе D.

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