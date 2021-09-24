На поединок отбора к ЧМ-2022 с участием сборной Украины может прийти меньшее количество болельщиков, чем планировалось ранее.

Реализация пропусков на домашнюю встречу квалификации на Мундиаль против Боснии и Герцеговины временно приостановлена, сообщает пресс-служба УАФ.

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Причина довольно ожидаемая – ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, связаное с ростом показателей заболеваемости COVID-19. Отмечается, что УАФ следит за этой ситуацией и в ближайшее время планирует возобновить продажу билетов. Все пропуска, приобретенные ранее, остаются действительными.

Напомним, сборная Украины сыграет с Финляндией 9 октября на выезде, а 12 числа во Львове примет Боснию и Герцеговину. После 5-ти матчей "сине-желтые" набрали 5 очков и занимают второе место в группе D.

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