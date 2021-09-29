Кількість вболівальників на матчі відбору до ЧС-2022 за участі збірної України та національної команди Боснії і Герцеговини залежить від епідеміологічної ситуації у Львові.

Нова інформація про реалізацію перепусток на домашню зустріч кваліфікації на Мундіаль проти Боснії і Герцеговини може з'явитись 1 жовтня, повідомляє Meta-ratings.

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Кількість вболівальників, які зможуть розміститися на трибунах Арени Львів залежатиме від того, до якої карантинної зони віднесе місто-господар матчу державна комісія ТЕБ та НС. На старті продажів трибуни збиралися заповнити на 75%.

Нагадаємо, збірна України зіграє з Фінляндією 9 жовтня на виїзді, а 12 числа у Львові прийме Боснію і Герцеговину. Після 5-ти матчів "синьо-жовті" набрали 5 очок і посідають друге місце в групі D.

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