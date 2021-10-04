Проведение поединка сборной Украины в квалификации к чемпионату мира-2022 против команды Боснии и Герцеговины в городе Льва оказалось под угрозой.

УАФ получила неутешительные новости от Министерства здравоохранения, утверждает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Чиновники Минздрава анонсировали вхождение Львовской области в "красную" карантинную зону со следующей недели. Это фактически сделает невозможным проведение встречи с боснийцами со зрителями. Скорее всего, УАФ вынуждена будет перенести поединок в Киев. Весной Львов при схожих обстоятельствах потерял право на проведение домашних матчей отбора на Мундиаль против сборных Финляндии и Казахстана.

Напомним, что матч 8-го тура квалификации к ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября. Начало поединка в 21:45.

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