Проведення поєдинку збірної України кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти команди Боснії і Герцеговини в місті Лева опинилося під загрозою.

УАФ отримала невтішні новини від Міністерства охорони здоров'я, стверджує Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Чиновники МОЗ анонсували входження Львівської області до "червоної" карантинної зони з наступного тижня. Це фактично зробить неможливим проведення зустрічі з боснійцями з глядачами. Найімовірніше, УАФ змушена буде перенести поєдинок до Києва. Навесні Львів за схожих обставин втратив право на проведення домашніх матчів відбору на Мундіаль проти збірних Фінляндії та Казахстану.

Нагадаємо, що матч 8-го туру кваліфікації до ЧС-2022 Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня. Початок поєдинку о 21:45.

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