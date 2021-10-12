Национальные команды Украины и Боснии и Герцеговины выбрали комплекты экипировки на очный поединок квалификации к чемпионату мира в Катаре, который пройдет во Львове.

Сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы, сообщает официальный сайт УАФ.

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Такое решение было принято на совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча утром. Боснийцы сыграют в белом. Голкипер балканцев выйдет в желтой форме. В свою очередь украинский вратарь появится на поле в зеленой экипировке.

Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало поединка в 21:45.

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