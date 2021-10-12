Александр Петраков определился с перечнем 23-х футболистов, которые могут выйти на поле Арены Львов в поединке квалификации чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

К игре против балканской сборной готовились все 24 игрока, которые находились в распоряжении тренерского штаба "сине-желтых". Соответственно, предстояло выбрать одного лишнего. Как в поединке с Финляндией, им стал Александр Пихаленок, информирует официальный сайт УАФ.

Украина – Босния и Герцеговина: анонс матча отбора к ЧМ-2022

Украина – Босния и Герцеговина: заявка "сине-желтых" на матч отбора ЧМ-2022:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Зоря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Игорь Харатин (Легия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Артем Довбик (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).

Поединок Украина – Босния и Герцеговина стартует в 21:45 на Арене Львов. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию матча. "Сине-желтые" после 7-ми туров идут вторыми в группе D, набрав 8 очков. Балканцы отстают на 2 балла, но имеют игру в запасе.

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