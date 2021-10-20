Как известно, 11 ноября в Одессе на стадионе Черноморец состоится товарищеский поединок между национальными сборными Украины и Болгарии.

Наставник сборной Боснии и Герцеговины назвал главное условие для будущей победы над Украиной

По сообщению официального сайта УАФ, спарринг начнется в 19:30 по киевскому времени.

К слову, через 5 дней после товарняка с болгарами на "сине-желтых" ждет заключительный матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Именно по итогам этой встречи, 16 ноября, решится дальнейшая судьба главной команды страны в квалификации Мундиаля.

Напомним, сборная Украины сейчас занимает второе место в группе D с 9 очками в активе, однако команду Александра Петракова могут обогнать боснийцы или финны, которые имеют очную встречу в запасе.

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