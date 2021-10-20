Як відомо, 11 листопада в Одесі на стадіоні Чорноморець відбудеться товариський поєдинок між національними збірними України та Болгарії.

Наставник збірної Боснії та Герцеговини назвав головну умову для майбутньої перемоги над Україною

За повідомленням офіційного сайту УАФ, спаринг розпочнеться о 19:30 за київським часом.

До слова, через 5 днів після спарингу з болгарами на "синьо-жовтих" чекає завершальний матч відбору ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини. Саме за підсумками цієї зустрічі, 16 листопада, вирішиться подальша доля головної команди країни у кваліфікації Мундіалю.

Нагадаємо, збірна України наразі посідає другу сходинку у групі D з 9 очками в активі, проте команду Олександра Петракова можуть випередити боснійці або фіни, які мають очну зустріч у запасі.

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