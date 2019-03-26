"Украина – бенгальский огонек, который быстро гаснет", – Морозюк не хочет возвращаться в УПЛ

Защитник Динамо Николай Морозюк, выступающий на правах аренды за турецкий Ризеспор, рассказал о своих дальнейших планах.

"Честно говоря, за такой короткий период я ​​пожалел, что раньше не поехал за границу. Если сравнивать с Украиной, то ты себя чувствуешь футболистом. Турция – это дорогой и солидный фейерверк, а Украина – бенгальский огонек, который быстро гаснет.

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Для меня Турция – перезагрузка. Новый этап в жизни, ведь у меня раньше не было такой практики, я всю карьеру в Украине провел. Это очень интересно. Не знаю, как сложится все в дальнейшем, но говорю честно, что хочу остаться там.

Точнее, не знаю точно, где останусь, но в Украину возвращаться не хочу. Я – игрок Динамо, с которым у меня контракт. Это клуб, благодаря которому я стал футболистом. Но имея этот контракт, я все же не хочу возвращаться сюда.

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Не конкретно в Динамо, просто мне неинтересно играть в Украине. Сложно все объяснить. Возможно, пройдет неделя-две и исчезнет этот эмоциональный подъем. Может, у меня просто эмоциональный стресс", – сказал Морозюк YouTube-каналу Бомбардир.