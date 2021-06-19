Евро-2020 для Валентино Лазаро завершен, сообщает Kronen Zeitung.

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Хавбек получил травму в матче 2-го тура чемпионата против Нидерландов (0:2). Лазаро вышел во втором тайме и сыграл 20 минут. После поединка он покинул Йохан Кройф Арену с пакетом льда на травмированной ноге. Томография обнаружила у Лазаро разрыв мышечных волокон.

Кроме того, проблемы со здоровьем есть у Юлиана Баумгартлингера. Ветеран пропустил матч против голландцев и занимается индивидуально. Вероятно, 33-летний полузащитник Байера больше не сыграет в футболке сборной.

К слову, матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало поединка в 19:00. Победитель поединка гарантированно выйдет в 1/8 финала Евро-2020.

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