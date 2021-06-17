Сборная Украины в первом туре проиграла Нидерландам, но одолела Северную Македонию и сделала заявку на плей-офф Евро-2020. Австрия – главный конкурент "сине-желтых" в борьбе за второе место. Das Team также переиграла македонцев, а сегодня планировала покусать фаворита группы. Потенциал у австрийцев большой, но пока его не до конца реализовали.

Нидерланды понравились в начале турнира, выдав яркую битву с командой Шевченко. Украинцам трудно было сдерживать "оранье" и в центре поля, и на флангах. Схема с тремя защитниками выглядела очень неплохо. Франк де Бур решил ничего не менять под австрийцев и выпустил тот же состав только с де Лигтом.

Алаба-либеро – провальная идея

Франко Фода удивил перед Северной Македонией, поставив лучшего игрока команды в центр обороны. Алаба действовал на одной линии с другими защитниками, поэтому называть его либеро не совсем правильно, но функции Дэвида были похожи на функции вымершей позиции.

В итоге идея провалилась: Австрия благодаря пасу Алабы прекрасно разыгрывала из глубины, однако страдала из-за его отсутствия на чужой половине. Да и дисциплины без мяча капитану не хватало. Одно дело играть центрбека в идеальной системе Баварии и совсем другое – в сборной.

Во втором тайме того матча Фода признал ошибку и позволил Алабе свободно гулять по всему полю. Впрочем, сегодня Дэвид снова со стартовых минут начал в центре обороны. Как следствие – уже на 10-й минуте Дэвид на углу штрафной наступил на ногу Дюмфрису и привез пенальти.

Депай реализовал 11-метровый и имел еще две возможности в первом тайме. Сюрприз-сюрприз – также после ошибок Алабы. Дэвид решил сохранить мяч после чужого аута и пропустил за спину Мемфиса (немного промахнулся мимо ближней "девятки"). А потом Алаба завалил офсайдную линию и оставил в игре Вегхорста – Ваут вывел Депая на пустые ворота (пробил неточно).

Надеемся, на матч с Украиной тренер австрийцев снова даст Алабе такую ​​роль.

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Мемфис на высоте, здесь ничего нового. Он постоянно оказывался на ударной позиции и был прекрасен в подыгрыше. Именно он отдал ключевой пас на Малена перед вторым голом, когда Дюмфрис добил мяч в пустые ворота. Дензел, кстати, сегодня не так активно подключался к атакам, как против Украины. Однако все равно претендует на звание MVP матча: заработанный пенальти + гол.

Но хочется отметить двух неочевидных героев "оранье". Великолепный матч провели Фрэнки де Йонг и Маттейс де Лигт. Хавбек Барселоны разрывал центр поля – у него выходили качественные разрезающие передачи и проходил дриблинг (70% удачных обыгрышей). А еще он проделал огромный объем работы без мяча: 3 успешных отбора, 2 перехвата, хорошая статистика в единоборствах.

Де Лигт монструозно отыграл в центре защиты. Австрийцы до перерыва создали два момента – оба нейтрализовал Маттейс. Сначала головой парировал удар Баумгартнера, а затем в идеальном подкате помешал Кристофу завершить атаку. Очень мощно выглядел центрбек Ювентуса. Бонусы: стопроцентная точность передач и шанс у чужих ворот.

Нидерланды приблизили Украину ко второму месту

Австрия сподобилась на финальный штурм. Алаба выстрелил мимо штанги а-ля ван Бронкхорст, Онисиво и Калайджич, выйдя на замену, пытались выиграть второй этаж в чужой штрафной, но это не принесло никакой пользы. Нидерланды спокойно победили, набрали 6 очков, вышли в плей-офф чемпионата Европы и досрочно выиграли группу.

Австрия имеет 3 балла и делит по основным показателям с Украиной второе место. А вот по дополнительным показателям "сине-желтые" стоят выше. При равенстве очков сначала смотрят на очные матчи, затем на разницу голов во всех поединках, а затем на количество забитых голов.

21 июня в Бухаресте решающая битва команды Шевченко против Das Team. То, что Австрия сегодня не сумела отквитать хотя бы один гол, – хорошие новости для нас. Благодаря большему количеству забитых мячей (Украина – 4:4, Австрия – 3:3), ничья в очной встрече даст нам второе место.

Но оно нам нужно? Со второго места нашей группы команда попадает на победителя группы А – то есть на мощную Италию. А третье место сыграет с победителем группы E (Испания забуксовала и может не стать первой, а в альтернативах Словакия/Швеция/Польша) или с победителем группы F (здесь все печально: Франция, Португалия, Германия).

В общем, простых соперников не будет. С австрийцами, конечно, нужно играть на победу и ничего не высчитывать. В случае поражения вообще можно пролететь мимо плей-офф.

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