"Не сказал бы, что мы в этом матче являемся фаворитами. Обеим командам нужно побеждать, сложно сейчас об этом говорить. Физически и тактически обе сборные готовы хорошо.

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Кто лучше подготовится в психологическом, эмоциональном смысле, тот и получит преимущество. У сборной Австрии есть индивидуально сильные игроки, все футболисты очень мощные, неуступчивые в борьбе", – цитирует Караваева официальный сайт УАФ.

Заметим, сейчас в Австрии и Украины по 3 очка, но "сине-желтые" имеют преимущество по дополнительным показателям, поэтому расположились вторыми в турнирной таблице группы С.

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