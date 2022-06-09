УЕФА назначил арбитров на матч Лиги наций между Украиной и Арменией.

Польский арбитр Даниель Стефански назначен главным арбитром Лиги наций между Украиной и Арменией, сообщает официальный сайт УАФ.

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Поляк трижды работал на матчах украинских команд – Динамо одержало победу над Славией, а вот Заря и сборная Украины U-21 проиграли Браге и Северной Македонии. На линиях ему помогут Давид Голис и Михал Обукович, четвертым арбитром назначен Лукаш Кузьма.

Добавим, что поединок Украина – Армения состоится 11 июня, начало встречи в 16:00.

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