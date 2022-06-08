Шотландия имела неделю отдыха после матча с Украиной, но Стив Кларк все равно прибег к массовой ротации. Только Робертсон, Макгинн и Макгрегор сохранили свое место в стартовом составе. Армения приехала на Хэмпден Парк в статусе лидера группы. Правда, подтвердить амбиции не удалось совсем.

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Уже со старта игры хозяева зажали соперника у его ворот и начали создавать момент за моментом. К 10-й минуте счет вполне мог быть 2:0. Армстронг с убийственной позиции пробил в штангу, а Робертсон совсем чуть-чуть не попал в створ. Когда стало казаться, что скотты так и не смогут конвертировать свое преимущество, они забили. Подача с левого фланга, на дальней Релстон элегантно скинул в противоход голкиперу. Второй мяч пришел после углового. Никто не смог помешать Маккене. Кстати, для обоих авторов голов они дебютные в составе сборной.

Еще до перерыва Шотландия надеялась оформить разгром. Даже забила третий мяч. В штрафной Армении снова хаос. Маккена классно разобрался, но дубль не свершился. Арбитры увидели офсайд. Во втором тайме ситуация не поменялась. У ворот Юрченко было неспокойно, но шотландцы продолжили упускать свои моменты. Список неудачников пополнили Адамс и Кристи. Еще дважды гостей спасал каркас ворот.

Армения совсем ничего не смогла предложить сопернику. Безапелляционное поражение. Если откровенно, все должно было завершиться разгромом. Даже с унизительным счетом. В конце концов Шотландия набрала три очка и возглавила турнирную таблицу квартета. Такое же количество пунктов у Армении и Украины, но они уступают по дополнительным показателям.