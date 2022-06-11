В заявку на поединок против Армении попали 23 игрока, сообщает официальный сайт УАФ.

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Из тех футболистов, которые находятся в Лодзе, в официальную заявку не попали Эдуард Соболь и Александр Сирота (простуда). К слову, ранее команду из-за травм уже покинули Тарас Степаненко и Георгий Бущан, а Андрей Пятов анонсировал, что поединок с армянами станет последним в его международной карьере.

Список игроков сборной Украины на игру с Арменией:

Голкиперы: Андрей Лунин, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык;

Защитники: Валерий Бондарь, Тарас Качараба, Денис Попов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Даниил Игнатенко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Пихаленок, Александр Зубков, Александр Караваев;

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан.

Напомним, поединок против Армении состоится сегодня, 11 июня. Начало встречи в 16:00.

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