Бывший форвард Шахтера Алексей Белик рассказал, кто возьмет на себя лидерство в сборной Украины и как изменится игра национальной команды в поединке с Арменией.

"Матч с Ирландией получится тяжелым, это чувствовалось. Что касается качества игры, то она была неплохой. Но главное – победа. В эти времена – это самое главное. Эта победа нам очень поможет в следующих поединках, потому что мы оказались в очень тяжелом положении после матча с Уэльсом. Ведь не каждый день теряешь путевку на ЧМ, но, я считаю, что мы справились.

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Что касается молодых игроков, то они очень талантливы с большим будущим. Но молодым на каждой игре и на каждой тренировке нужно доказывать, что они не зря оказались в лагере национальной сборной. В матче с Ирландией, могу сказать, что они очень качественно сыграли.

После игры с Уэльсом они были уставшие не только физически, но и психологически. Это было видно по игре. Но, я думаю, что они справились. У нас есть молодежь, которая в дальнейшем может заменить наших лидеров", – сказал Белик в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, второй поединок в рамках нового розыгрыша Лиги наций сборная Украины проведет уже сегодня, 11 июня. Соперником подопечных Александра Петракова будет Армения. Начало встречи в 16:00.

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