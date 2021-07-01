"Я знаю Шеву очень давно, мы много лет провели вместе в Милане. Тогда мы много работали над его совершенствованием, улучшением навыков форварда. Когда он позвонил мне по поводу тренерской работы, то я сразу все понял, потому что в прошлом мы очень уважали друг друга.

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Считаю, что Шевченко часто думает о возвращении в Милан. Думаю, однажды он хочет вернуться туда, где ему было хорошо как футболисту. У меня впереди еще несколько лет, поэтому я не зацикливаюсь на этом. Милан – наш дом", – приводит слова Тассотти Milannews24.

Напомним, действующий контракт Шевченко со сборной Украины рассчитан до конца 2022 года.

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