Сборная Англии может изменить тактическую схему для противостояния с Украиной в четвертьфинале Евро-2020.

Саутгейт не собирается использовать 3-4-3, которые успешно сработали против Германии. Наставник "Трех львов" готовится выставить более привычные и агрессивные 4-3-3, информирует Goal.

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Изменения коснутся и кадрового наполнения. Вместо "лишнего" защитника в центр поля должен выйти Мейсон Маунт, а травмированного Букайо Саку на правом фланге атаки заменит Джейдон Санчо. До этого звездный новичок Манчестер Юнайтед провел на Евро жалкие 7 минут. Справа в защите выйдет Триппьер или Уокер, который ранее находился в тройке центрбеков.

Отметим, что матч Украина – Англия стартует сегодня в Риме в 22:00 по киевскому времени. Третьего полуфиналиста турнира определят сборные Чехии и Дании.

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