Збірна Англії може змінити тактичну схему для протистояння з Україною в чвертьфіналі Євро-2020.

Гарет Саутгейт не збирається використовувати 3-4-3, які успішно спрацювали проти Німеччини. Наставник "Трьох левів" готується виставити більш звичні та агресивні 4-3-3, інформує Goal.

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Зміни стосуватимуться і кадрового наповнення. Замість "зайвого" оборонця в центр поля повинен вийти Мейсон Маунт, а травмованого Букайо Саку на правому фланзі атаки замінить Джейдон Санчо. До цього зірковий новачок Манчестер Юнайтед провів на Євро жалюгідні 7 хвилин. Справа в захисті вийде Тріпп'єр або Вокер, який раніше перебував у трійці центрбеків.

Зазначимо, що матч Україна – Англія стартує сьогодні у Римі о 22:00 за київським часом. Третього півфіналіста турніру визначать збірні Чехії і Данії.

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