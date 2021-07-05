"Выход в полуфинал чемпионата Европы – это отличное чувство, ребята до сих пор кайфуют. И я счастлив быть частью этого.

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Однако после победы над Украиной было очень трудно заснуть. Все на седьмом небе от счастья, потому что мы знаем, как много это значит для фанатов. Когда мы ехали в автобусе на стадион, их было множество. Я считаю себя счастливчиком, ведь представлять Англию на крупном турнире – это просто мечта. Я благодарен за любую возможность, которую получаю", – цитирует Санчо официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

Напомним, подопечные Шевченко в четвертьфинале Евро уступили сборной Англии со счетом 0:4 и прекратили участие в турнире. В битве за выход в финал турнира "Три льва" поборются с Данией. Матч состоится 7 июля.

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