"Вихід у півфінал чемпіонату Європи – це відмінне відчуття, хлопці досі кайфують. І я щасливий бути частиною цього.

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Однак після перемоги над Україною було дуже важко заснути. Всі на сьомому небі від щастя, тому що ми знаємо, як багато це значить для фанатів. Коли ми їхали в автобусі на стадіон, їх було безліч. Я вважаю себе щасливчиком, адже представляти Англію на великому турнірі – це просто мрія. Я вдячний за будь-яку можливість, яку отримую", – цитує Санчо офіційний сайт Футбольної асоціації Англії.

Нагадаємо, підопічні Шевченка у чвертьфіналі Євро поступились збірній Англії з рахунком 0:4 і припинили участь у турнірі. У битві за вихід у фінал турніру "Три леви" позмагаються з Данією. Матч відбудеться 7 липня.

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