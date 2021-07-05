"Ничего удивительного не произошло. Загадка, почему у нас выпали два ведущих игрока перед матчем – Степаненко и Малиновский. Также травмировался Кривцов, и получилось, что середина поля исчезла. Скоростей не было ни с одной, ни с другой стороны. Все голы англичане забили спокойно, а наше нападение в этот раз не сыграло – 2 более-менее удара за всю встречу.

Кривцов не вернулся в Киев и остался в Риме – новые детали травмы защитника сборной Украины

Евро для нас прошло так: тайм играем – тайм отдыхаем, или один матч отдыхаем, а во втором выстрелили. Хорошо хоть так сыграли. В последние минут 20 англичане остановились, выпустили своих свежих, молодых игроков, но и они не особо старались бегать. А у наших уже не было сил. Сборной Украины нужны нападающие.

Есть разочарование. Если бы Англия или Италия выпали нам раньше, то мы бы и вылетели раньше", – сказал Саленко в комментарии Tribuna.

Напомним, в этом году сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. "Сине-желтые" дошли до 1/4 финала Евро-2020, где крупно уступили национальной команде Англии со счетом 0:4.

Жорстока правда, жахіття другого поверху та повний провал принципів Шевченка: остаточний підсумок нашого Євро