Стало известно, кого из игроков "сине-желтых" признали лучшим в поединке отбора на Евро-2024.

Награду "Лев матча" получил полузащитник Александр Зинченко, сообщает пресс-служба УАФ.

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Легионер Арсенала вышел в основе и провел на поле 76 минут. В середине первого тайма Александр вывел Украину вперед, точно замкнув передачу от Конопли.

В голосовании за "Льва матча" Зинченко набрал 36% голосов, обойдя сразу шестерых своих партнеров. В частности, за награду также боролись: Ефим Конопля (31%), Георгий Бущан (11%), Виталий Миколенко (3%), Илья Забарный (3%), Георгий Судаков (1%) и Николай Матвиенко (1%).

К слову, для Зинченко этот "Лев матча" стал уже пятым таким в сборной.

Напомним, сборная Украины во Вроцлаве расписала боевую ничью с Англией (1:1) и закрепилась на второй строчке группы С (7 очков).

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