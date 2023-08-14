В июне Северная Македония провалила два матча квалификации на Евро-2024. Сначала балканцы отдали победу Украине, хотя уверенно выиграли первый тайм. А потом пережили позорный разгром от Англии. В команде очень испортилась атмосфера. Тренер перевел всю вину на футболистов.

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Несмотря на ожидания, наставник Северной Македонии Благоя Милевски остался в должности. Капитан команды не выдержал и сообщил, что уходит из сборной. Стефан Ристовски объявил об этом в соцсетях резким заявлением. Другие футболисты могут последовать примеру капитана.

"Я хочу покинуть сборную Северной Македонии для ее же блага. Скажу честно. Профессиональный футбол – это не просто копание мяча по траве. Успех приходит, когда есть план, идея, сплоченность и уважение. Я всегда играл за сборную всем сердцем. Люблю эту команду.

Мои усилия были тщетны. Я вижу, что все катится не в ту сторону. И результаты это подтверждают. У меня не лучшие отношения с главным тренером. Мы это обсуждали, я как капитан пытался донести ему все проблемы команды", – написал Ристовски.

Северная Македония сыграет второй матч с Украиной 14 октября. Балканцы за три предыдущих игры набрали три очка (победа над Мальтой) и занимают 4 место в таблице.

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