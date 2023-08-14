"Скуадра Адзурра" осталась без главного тренера в не самый лучший момент. Осенью предстоит сыграть решающие матчи квалификации на Евро-2024. В частности, Италия дважды встретится со сборной Украины (первый матч уже 12 сентября).

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Федерация футбола (FIGC) не думает о временном решении, а сразу хочет пригласить сильного специалиста. По информации SkySport, главными кандидатами стали Антонио Конте и Лучано Спаллетти Оба сейчас находятся без работы.

Впрочем, это не беспроблемные варианты. Работодателю Спаллетти придется платить компенсацию Наполи, с которым тренер до сих пор имеет контракт. Речь идет о 3,25 млн евро. Впрочем, не исключено, что Де Лаурентис откажется от денег, поскольку речь идет о национальной команде.

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С Антонио Конте тоже не все так просто. Дело в том, что FIGC не способна удовлетворить его обычные запросы по зарплате на уровне 10 миллионов евро в год. Федерация максимум может предложить только половину этой суммы.

Напомним, что в своей группе отбора сборная Италии находится на третьем месте. Отставание от Украины составляет три очка, а до Англии аж 9 пунктов. Правда, те сыграли на один и на два матча больше соответственно.