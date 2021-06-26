Амстердаму предстоит открыть стадию плей-офф Евро-2020, однако матч на Йохан Кройфф Арене проведут не Нидерланды – сегодня формальным хозяином будет сборная Уэльса, которая примет Данию. Валлийцы подходят к этой встрече в статусе полуфиналиста предыдущего чемпионата Европы, а на нынешнем турнире "драконы" завоевали второе место в группе А, где выступали Италия, Швейцария и Турция.

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Выступление островитян на Евро-2020 выглядит довольно неоднозначно. С одной стороны, стоит отметить грамотную организацию игры и тактическую гибкость: так, в первых двух турах британцы играли в схеме 4-2-3-1, а с Италией они перешли на 3-5-2 с перестроением на 5-4-1 (когда надо было сдержать фланги "Скуадры") и даже на 2-5-1-2 с ромбом в центре поля (при позиционных атаках) – все эти перестановки сопровождались правильными заменами и осмысленностью решений. Стилистически Уэльс также оказался не настолько простым, как ожидалось – конечно, основная опасность завязана на контратаках из глубины и на стандартах, но отсидеться в "автобусе" или вести позиционную битву с фаворитом турнира "драконы" тоже способны. В целом, коллектив понравился своей подготовкой и наростающей целостностью.

С другой стороны, невозможно не заметить слабость в позиционных атаках. У Роба Пейджа на каждый есть матч отдельные заготовки, но в основном его подопечные работают без мяча в ожидании контрвыпада с индивидуальным перформансом Рэмзи и Бэйла. При этом не покидает впечатление, что успех "драконов" серьёзно связан с везением: Швейцария наиграла на победу с отрывом в два гола (а не на ничью 1:1), Турция проиграла бы и дворовой сборной, а с Италией за позиционными перестановками не было ничего результативного – по сути, Уэльс прошёл в 1/8 финала благодаря победе над "мёртвыми" турками и отскоку с "нати".

В конце концов, "драконы" уже не столь весёлые и перспективные, как в 2016-м – тот коллектив был значительно ярче и агрессивнее, а сейчас он представляет собой циничного прагматика с явным потолком результатов. В очередной полуфинал валлийцев уже не верится, но на один матч Уэльс точно может собраться.

Перед началом Евро-2020 сборная Дании считалась одним из фаворитов на выход в поздние стадии плей-офф. Команда, которую всего год назад возглавил Каспер Юлманд, за 13 матчей перед турниром одержала 9 побед с разницей голов 30:7 – "красная гвардия" набрала 4 очка с Англией, разгромила Исландию и Австрию, переиграла Швецию и сыграла вничью с Германией. На чемпионате Европы датчане, однако, оказались супернефартовыми: сначала случился инцидент с Эриксеном, затем они проиграли Финляндии при статистике ударов 20:1, а дальше не удалось зацепиться с Бельгией хотя бы за очко (хотя игра была изумительной) – как следствие, скандинавы могли вылететь из чемпионата. Лишь в матче с Россией их прорвало на эффектный разгром.

Тяжесть выхода в 1/8 финала никак не кореллирует с уровнем игры Дании. Подопечные Каспера Юлманда вошли в топ-3 по количеству ударов (58) и выстрелов из пределов штрафной (40), по количеству точных передач в штрафной (37) и по касаниям в ней (107), по интенсивности прессинга (возвращают мяч на чужой половине за 8,37 передач соперника) и по проценту действий на чужой трети (39%). Датчане разорвали в своей группе даже Бельгию (в первые 50 и последние 10 минут), демонстрируя почти идеальный футбол. Реально слабое место в этой сборной трудно найти – она ​​играет в топовый футбол и без Эриксена.

Очевидно, что в матче против валлийцев Дания будет обладать инициативой. Главной проблемой скандинавов в этой встрече кажется реализация – первые 42 удара по воротам завершились всего одним голом, созданным благодаря грубой ошибке Дендонкера. Да и в матче против России "красной гвардии" было не очень просто, ведь в стартовые 30 минут у команды почти ничего не получалось с игры. В этот период подопечные Каспера Юлманда имели только дальние выстрелы, которые и принесли успех, открыв счёт и раскрыв игру.

С крепкими "автобусами" вроде Финляндии и России датская сборная имела небольшие проблемы. Они не очень серьёзные (коллективу просто не везло), но на стадии плей-офф фактор везения имеет такое же большое значение, как и тактика. Уэльсу стоит только подманить Фортуну качественным блоком.

Кадровая ситуация

В сборной Дании отсутствует Эриксен, который недавно перенёс операцию. Кроме того, были определенные вопросы относительно формы Кьяера, тренировавшегося индивидуально, но Капер Юлманд пообещал, что капитан будет готов к выходу в основе.

Серьёзных кадровых перестановок от "красной гвардии" в этой встрече не ожидается – на поле должны выйти те же исполнители, что и в старте против России.

Лагерь сборной Уэльса может похвастаться отсутствием травм, но в поединке против Дании команда не сможет рассчитывать на Ампаду – Итан получил красную карточку в матче с Италией. Его отсутствуе делает сомнительным переход "драконов" на схему в три защитника. Очевидно, стартовый состав валлийцев будет приближен к первым турам на Евро-2020.

Ориентировочные составы на матч Уэльс – Дания

Уэльс: Уорд – Робертс, Родон, Мефам, Дэвис – Аллен, Моррелл – Бэйл, Рэмзи, Джеймс – Мур

Дания: Шмейхель – Кристенсен, Кьяер, Вестергор – Васс, Дилэйни, Хёйбьерг, Меле – Дамсгор, Брейтуэйт – Поульсен

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Уэльсу сегодня будет очень трудно. Подопечные Роберта Пейджа в матчах против организованных коллективов практически ничего не создали в атаке – Швейцарии забили после стандарта (а других возможностей команда не имела), а с Италией вообще всё получилось грустно. Лишь в поединке с Турцией "драконов" прорвало, но Дания демонстрировать такой же цирк в обороне не станет. И до Евро, и на турнире островитяне проводили не более одного гола в ворота нормальных (даже не сильных) соперников.

Дания может пропустить этот гол, ведь коллектив делал это во всех встречах группового этапа. Конечно, финны и россияне забивали не по игре, однако концентрация иногда подводит "красную гвардию" – да и Шмейхель, при всей магии, любит пропускать удары по центру. Впрочем, вряд ли Уэльс получит больше шансов.

В целом же скандинавы демонстрируют футбол уровня топ-3 сборных Евро-2020, в то время как Уэльс остаётся крепким середняком – причём выход из группы стал для "драконов" большим подарком. И в атаке, и в организации игры подопечные Каспера Юлманда сильнее валлийцев на несколько порядков, поэтому стоит ставить на победу Дании.

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