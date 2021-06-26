Амстердаму належить відкрити стадію плей-офф Євро-2020, однак матч на Йохан Кройф Арені проведуть не Нідерланди – сьогодні формальним господарем буде збірна Уельсу, яка прийме Данію. Валлійці підходять до цієї зустрічі в статусі півфіналіста попереднього чемпіонату Європи, а на нинішньому турнірі "дракони" завоювали друге місце в групі А, де виступали Італія, Швейцарія та Туреччина.

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Виступ острів'ян на Євро-2020 виглядає доволі неоднозначно. З одного боку, варто відзначити грамотну організацію гри та тактичну гнучкість: так, у перших двох турах британці грали за схемою 4-2-3-1, а з Італією вони перейшли на 3-5-2 з перебудовами в різних фазах на 5-4-1 (коли треба було стримати фланги "Скуадри") і навіть на 2-5-1-2 з ромбом у центрі поля (при позиційних атаках) – всі ці перестановки супроводжувались правильними замінами й осмисленістю рішень.

Стилістично Уельс також виявився не настільки простим, як очікувалось – так, основна небезпека зав'язана на контратаках з глибини та стандартах, але відсидітись в "автобусі" чи вести позиційну битву з фаворитом турніру "дракони" також вміють. Загалом колектив сподобався своєю підготовкою та цілісністю.

З іншого боку, неможливо не помітити слабкості в позиційних атаках. У Роберта Пейджа на кожен матч є окремі заготовки та ідеї, однак здебільшого його підопічні працюють без м'яча в очікуванні на контрвипад з індивідуальним перформансом Ремзі й Бейла.

При цьому не залишає враження, що успіх "драконів" серйозно пов'язаний з фартом. Швейцарія повинна була перемагати з відривом у два голи (а не грати нічию 1:1), Туреччина програла б і дворовій збірній, а з Італією за позиційними перестановками не було нічого результативного. По суті, Уельс пройшов у 1/8 фіналу завдяки звитязі над "мертвими" турками й відскоку з "наті".

Зрештою, "дракони" вже не настільки веселі й перспективні, як у 2016-му – той колектив був значно яскравішим і агресивнішим, а зараз він перетворився в цинічного прагматика з явною стелею результатів. У черговий півфінал валлійців вже не віриться, але на один матч Уельс точно може зібратись.

Перед початком Євро-2020 збірна Данії вважалася одним із фаворитів на вихід у пізні стадії плей-офф. Команда, яку рік тому очолив Каспер Юлманд (екс-коуч Норшеланна), за 13 матчів перед турніром здобула 9 перемог з різницею голів 30:7 – "червона гвардія" набрала 4 очки з Англією, розгромила Ісландію та Австрію, переграла Швецію й зіграла внічию з Німеччиною. На чемпіонаті Європи, однак, данці виявились супернефартовими: спочатку трапився інцидент з Еріксеном, потім вони програли Фінляндії при статистиці ударів 20:1, а далі не вдалося зачепитися з Бельгією бодай за очко (при шикарній грі) – як наслідок, скандинави могли вилетіти з чемпіонату. Лишень у матчі з Росією їх прорвало на ефектний розгром.

Важкість виходу в 1/8 фіналу аж ніяк не була пов'язана з рівнем гри Данії. Підопічні Каспера Юлманда увійшли в топ-3 за кількістю ударів (58) і пострілів з меж штрафного (40), за кількістю точних передач у карному майданчику (37) та за дотиками в ньому (107), за інтенсивністю пресингу (повертають м'яч на чужій половині за 8,37 пасів суперника) й за відсотком дій на чужій третині (39%). Данці розірвали у своїй групі навіть Бельгію (в перші 50 і останні 10 хвилин), демонструючи майже ідеальний футбол. Реально слабке місце у цій збірній важко знайти – вона грає у топовий футбол і без Еріксена.

Очевидно, що у матчі проти валлійців Данія буде фаворитом і володітиме ініціативою. Головною проблемою скандинавів у цій зустрічі здається реалізація – перші 42 постріли по воротах на Євро-2020 завершились всього одним голом, створеним завдяки грубій помилці Денаєра. Та і в матчі проти Росії "червоній гвардії" було не дуже просто, адже в стартові 30 хвилин у команди нічого не виходило з гри. У цей період підопічні Каспера Юлманда мали лишень дальні удари, які й принесли успіх, відкривши рахунок та розкривши гру.

З міцними "автобусами" на кшталт Фінляндії та Росії данська збірна мала невеличкі проблеми. Вони не дуже серйозні (колективу просто не щастило), але на стадії плей-офф фактор фарту має таке ж велике значення, як і тактика. Уельсу варто лишень підманити Фортуну якісним блоком.

Кадрова ситуація

У збірної Данії відсутній Еріксен, який нещодавно переніс операцію. Крім того, були певні питання щодо форми К'яера, який тренувався індивідуально, але Каспер Юлманд пообіцяв, що капітан буде готовий до виходу в основі.

Серйозних кадрових перестановок від "червоної гвардії" у цій зустрічі не очікується – на поле повинні вийти ті ж виконавці, що і в старті проти Росії.

У таборі збірної Уельсу немає травмованих, але у поєдинку проти Данії команда не зможе розраховувати на Ампаду – Ітан отримав червону картку в матчі з Італією. Його відсутність робить сумнівним перехід "драконів" на схему в три захисники. Вочевидь, стартовий склад валлійців буде наближений до перших турів на Євро-2020.

Орієнтовні склади на матч Уельс – Данія

Уельс: Уорд – Робертс, Родон, Мефам, Девіс – Аллен, Моррелл – Бейл, Ремзі, Джеймс – Мур

Данія: Шмейхель – Крістенсен, К'яер, Вестергор – Васс, Ділейні, Хьойберг, Меле – Дамсгор, Брейтвейт – Поульсен

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Уельсу сьогодні буде дуже важко. Підопічні Роберта Пейджа у матчах проти організованих колективів практично нічого не створили в атаці – Швейцарії забили після стандарту (інших нагод команда не мала), а з Італією все вийшло сумно. Лишень з Туреччиною "драконів" прорвало, але Данія демонструвати такий же цирк в обороні не стане.

Острів'яни і до Євро, і на турнірі проводили не більше одного голу у ворота нормальних (навіть не сильних) суперників. Данія може пропустити цей гол, адже колектив робив це у всіх зустрічах групового етапу. Звісно, фіни й росіяни забивали не по грі, однак концентрація іноді підводить "червону гвардію" – та і Шмейхель, при всій магії, любить пропускати удари по центру. Втім, навряд чи Уельс отримає більше шансів.

Загалом же скандинави демонструють футбол рівня топ-3 збірних Євро-2020, в той час як Уельс залишається міцним середнячком – до того ж, вихід із групи став для "драконів" великим подарунком. І в атаці, і в організації гри підопічні Каспера Юлманда сильніші за валлійців на кілька щаблів, тож варто ставити на перемогу Данії.

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