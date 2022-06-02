Сборная Украины разыграет с валлийцами последнюю европейскую путевку на Мундиаль. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч плей-офф отбора на чемпионат мира Уэльс - Украина состоится 5 июня в Кардиффе. Старт встречи в 19:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка.

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Букмекеры выставили схожие коэффициенты на успех Украины и Уэльса. Шансы команд поехать в Катар почти равны. Небольшими фаворитами выступают валлийцы, потому что они будут играть дома.

Авторитетная контора Bwin на победу Украины дает коэффициент 2.9. Победа Уэльса оценена в 2.6, а ничья – 3.

Матч ожидается малорезультативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 2.5, а на соответствующий тотал меньше – 1.5.

Специалисты William Hill больше всего ждут голов от Гарета Бейла – 2.45. В составе сборной Украины главными претендентами на гол выглядят Ярмоленко, Яремчук и Довбик, которые отличились в воротах Шотландии. Коэффициент – 3.5.

Украина в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022 одолела Шотландию. Последний барьер на пути к Мундиалю – Уэльс. Команда Петракова разыграет с валлийцами последнюю путевку в Катар.

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