Хорватия проиграла Уэльсу и поставила под угрозу выход на Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Хорваты провалили октябрьскую международную паузу, проиграв двум прямым конкурентам. После фиаско с турками Хорватия неожиданно уступила Уэльсу. Как по результату, так и по игре.

Турция вышла на Евро-2024, а Уэльс обыграл Хорватию

Валлийцы создали больше моментов и заслуженно взяли три очка. Героем встречи стал Харри Уилсон. Форвард Фулхэма оформил дубль тонкими ударами: сначала перекинул голкипера ногой, а через несколько минут элегантно забил головой.

Пашалич ответил голом с углового, однако итоговый результат не изменился. Уэльс сравнялся с Хорватией по очкам и обошел проигравших "клетчатых" в турнирной таблице, сделав заявку на чемпионат Европы.