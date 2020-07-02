УЕФА вспомнил шедевры Шевченко в Милане эффектным видео

Достижения Андрея Шевченко Милане еще долго будут помнить европейские болельщики.

Пресс-служба УЕФА решила поностальгировать и опубликовала видеонарезку с голами нынешнего тренера сборной Украины за Милан.

"Шевченко и Оуэн не лучше Тотти": Кьеллини поражен отсутствием "Золотого мяча" у легенды Ромы

Андрей Шевченко лихо разбирался с соперниками с помощью своих партнеров из "золотой эпохи" Милана. В видео попали меткие удары Шевы из Лиги чемпионов, где он провел за "россонери" 59 матчей, и отметился 29 голами.

Напомним, Шевченко защищал цвета Милана в 1999-2006 годах, после чего перебрался в Челси.

"Лобановський запросив мене додому": чому Павлов покинув Динамо, воював з арбітрами і викурював по 3 пачки цигарок