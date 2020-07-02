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УЕФА вспомнил шедевры Шевченко в Милане эффектным видео

2 июля 15:24 - Читати українською
УЕФА вспомнил шедевры Шевченко в Милане эффектным видео
Андрей Шевченко / Фото ФК Милан

Достижения Андрея Шевченко Милане еще долго будут помнить европейские болельщики.

Пресс-служба УЕФА решила поностальгировать и опубликовала видеонарезку с голами нынешнего тренера сборной Украины за Милан.

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Андрей Шевченко лихо разбирался с соперниками с помощью своих партнеров из "золотой эпохи" Милана. В видео попали меткие удары Шевы из Лиги чемпионов, где он провел за "россонери" 59 матчей, и отметился 29 голами.

Напомним, Шевченко защищал цвета Милана в 1999-2006 годах, после чего перебрался в Челси.

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Теги
Италия Видеоновости Милан Милан Андрей Андрей Шевченко Лига чемпионов УЕФА Андрей Андрей Шевченко
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