Андрей Шевченко за время своих выступлений в Милане отличился многими яркими моментами.

Официальный Twitter УЕФА напомнил о голе украинской легенды, который принес "россонери" победу в Суперкубке 2003 года.

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Руй Кошта прорвался по правому флангу и выполнил высокую подачу в центр штрафной. Шевченко юркнул мимо двух соперников, нанеся мощный удар головой. Этого гола оказалось достаточно для победы Милана со счетом 1:0.

Напомним, уже 24 сентября состоится нынешний розыгрыш Суперкубка УЕФА, в котором встретятся Бавария и Севилья.

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