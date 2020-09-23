УЕФА вспомнил победный гол Шевченко в битве против Порту за Суперкубок УЕФА
16:08 - Читати українською
Андрей Шевченко за время своих выступлений в Милане отличился многими яркими моментами.
Официальный Twitter УЕФА напомнил о голе украинской легенды, который принес "россонери" победу в Суперкубке 2003 года.
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Руй Кошта прорвался по правому флангу и выполнил высокую подачу в центр штрафной. Шевченко юркнул мимо двух соперников, нанеся мощный удар головой. Этого гола оказалось достаточно для победы Милана со счетом 1:0.
Напомним, уже 24 сентября состоится нынешний розыгрыш Суперкубка УЕФА, в котором встретятся Бавария и Севилья.
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