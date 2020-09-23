Андрій Шевченко за час своїх виступів у Мілані відзначився багатьма яскравими моментами.

Офіційний Twitter УЄФА нагадав про гол української легенди, який приніс "россонері" перемогу в Суперкубку 2003 року.

Шевченко знову вдягнув футболку Мілана – фото дня

Руй Кошта прорвався правим флангом і виконав високу подачу в центр штрафного майданчика. Шевченко прошмигнув повз двох суперників, завдавши потужного удару головою. Цього гола виявилося достатньо для перемоги Мілана з рахунком 1:0.

Нагадаємо, вже 24 вересня відбудеться цьогорічний розіграш Суперкубка УЄФА, в якому зустрінуться Баварія та Севілья.

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