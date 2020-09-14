Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что итальянский клуб навсегда останется в его сердце.

"Всегда чувствую потрясающие эмоции, когда надеваю футболку Милана. В частности, белый цвет вызывает незабываемые воспоминания.

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Милан всегда будет в моем сердце. Вперед, Милан", – написал Шевченко на своей странице в социальной сети Твиттер.

К слову, в победном финале Лиги чемпионов сезона-2002/03 против Ювентуса Милан играл именно в белой форме.

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