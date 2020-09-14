Шевченко снова надел футболку Милана – фото дня
18:44 - Читати українською
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что итальянский клуб навсегда останется в его сердце.
"Всегда чувствую потрясающие эмоции, когда надеваю футболку Милана. В частности, белый цвет вызывает незабываемые воспоминания.
"Ибра всегда отвечает на поле": Шевченко поддержал решение Милана продлить контракт с легендарным шведом
Милан всегда будет в моем сердце. Вперед, Милан", – написал Шевченко на своей странице в социальной сети Твиттер.
К слову, в победном финале Лиги чемпионов сезона-2002/03 против Ювентуса Милан играл именно в белой форме.
"Шевченко зробив перший важливий крок": у збірній України назвали мету на Лігу націй і пригрозили Іспанії реваншем
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter