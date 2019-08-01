toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ЗАРЯ - БУДУЧНОСТЬ КАРПАТЫ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

УЕФА сконфузился, поздравив Монако со 100-летием клуба – курьез дня

15:30 142 Читати українською
УЕФА сконфузился, поздравив Монако со 100-летием клуба – курьез дня
ФК Монако / Фото Eurosport

Монако празднует в этом году 95-летие клуба, но в УЕФА другие данные.

Союз европейских футбольных ассоциаций в твиттере решил поздравить Монако с юбилеем, отметив, что клуб празднует 100 лет со дня основания.

Худший британский клуб одержал первую победу за 2,5 года

В лагере французского клуба поблагодарили организацию, но отметили, что им исполнилось 95 лет, а юбилейное шампанское будет открываться только в 2024-м.

Монако основан в 1924 году и является одним из старейших клубов Франции.

В прошлом сезоне Лиги 1 монегаски заняли 17-е место в турнирной таблице.

FaceApp для сборной Украины: как будут выглядеть Ярмоленко, Зинченко, Шевченко и Ко в старости

blog_ava
Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов: Швед и Ребров узнали своих соперников
00:23
1248
Теги
УЕФА футбольные курьёзы Монако Монако Франция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
2
мин
Заря
19:00
Будучность
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук