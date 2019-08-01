УЕФА сконфузился, поздравив Монако со 100-летием клуба – курьез дня

Монако празднует в этом году 95-летие клуба, но в УЕФА другие данные.

Союз европейских футбольных ассоциаций в твиттере решил поздравить Монако с юбилеем, отметив, что клуб празднует 100 лет со дня основания.

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В лагере французского клуба поблагодарили организацию, но отметили, что им исполнилось 95 лет, а юбилейное шампанское будет открываться только в 2024-м.

Монако основан в 1924 году и является одним из старейших клубов Франции.

В прошлом сезоне Лиги 1 монегаски заняли 17-е место в турнирной таблице.

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