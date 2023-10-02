Вероятность создания закрытой Суперлиги заставляет европейский орган думать о будущем соревнований под своей эгидой.

Барселона потеряла очередную звезду – он рискует пропустить матчи с Шахтером и Реалом

Как сообщает El País, УЕФА и ECA (ассоциация клубов) рассматривают возможность изменить формат еврокубков. Идея заключается в том, чтобы создать на клубном уровне три дивизиона по 18 команд: Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов. Из первого турнира будут вылетать две худшие команды и переходить во второй дивизион. Из Лиги Европы четыре клуба будут попадать в Лигу претендентов по итогам сезона. Сейчас формат еще обсуждается.

Отмечается, что изменения могут вступить в силу не ранее 2027 года, поскольку УЕФА уже изменил формат еврокубков, который точно будет действовать со следующего сезона.

Автор первого титульного хет-трика: как легенда Ливерпуля Пэйсли не хотел менять Шенкли и записал свое имя в историю