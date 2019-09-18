УЕФА прокомментировал выплату транша для УАФ в оффшор, связанный с Суркисом

"Футбол 24" получил комментарий УЕФА в ответ на публикацию немецкого издания Der Spiegel. В ней говорилось о том, что УЕФА присылал деньги, предназначенные для УАФ, в оффшор Newport Management Ltd. (Британские Виргинские острова), связанный с президентом Динамо Игорем Суркисом.

В УЕФА отметили, что этот же ответ был предоставлен в ответ на запрос Der Spiegel от 12 июня.

Итак, в мае 2017 года инспекторы УЕФА закрыли расследование в отношении счета, на который поступали деньги в Украинскую ассоциацию футбола (Федерацию футбола Украины), подав свой отчет с заключением об "отсутствии явных нарушений дисциплинарных норм УЕФА, совершенных ФФУ или чиновниками УЕФА".

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В УЕФА напомнили, что платят деньги, предназначенные национальным ассоциациям или аффилированным с ними клубам, на банковский счет, определенный ассоциацией в письменной форме.

С 1999 по 2016 годы УЕФА осуществляла выплаты денежных средств для ФФУ или связанных с ней клубов на счет, определенный ФФУ, который проходил на имя Newport Management Limited ( "Newport").

"ФФУ сообщила УЕФА, что это происходило в соответствии с соглашением, заключенным в апреле 1999 года между ФФУ и Newport, и эта договоренность была осуществлена ​​исключительно из-за вопроса обмена валют", – обьяснили в УЕФА.

В УЕФА отметили, что нет записи о получении письма от ФФУ от 19 марта 2015 года с просьбой не проводить дальнейших платежей на банковский счет в Ньюпорте.

В января 2016 года ФФУ направила письменное сообщение об изменении реквизитов банковского счета Newport, изменив свой номинальный счет "из одного в Швейцарии на один на Кипре".

"Иными словами, ФФУ подтвердила, что хочет, чтобы выплаты продолжали перечисляться в (новый) банковский счет в Newport", – подчеркнули в УЕФА.

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После проверки лицензирования и проверки соответствия клуба критериям финансового фэйр-плей, проведенного в декабре 2016 года, УЕФА узнала, что тот же банковский счет в Newport используется как ФФУ, так и киевским Динамо.

После получения этой информации президент УЕФА Александр Чеферин немедленно, в декабре 2016 года, попросил администрацию УЕФА заблокировать любые дальнейшие платежи в ФФУ на этот банковский счет и назначить независимым дисциплинарных инспекторов для официального расследования, которые пришли к выше указанного заключения об отсутствии "явных нарушений ".

"С декабря 2016 года все платежи для самого ФФУ и связанных с ней клубов вносились на банковский счет, который ведется от имени ФФУ в Украине", – резюмировали в УЕФА.