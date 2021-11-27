Форвард збірної України Роман Яремчук сьогодні святкує своє 26-річчя та отримав дещо ностальгічний подарунок від УЄФА.

УЄФА у своєму офіційному Instagram не забув про день народження нападника збірної України Романа Яремчука.

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Прес-служба асоціації вирішила пригадати голи форварда на Євро-2020. Яремчук забив у перших двох матчах "синьо-жовтих" на турнірі: у грі проти Нідерландів (2:3) та з Північною Македонією (2:1).

Додамо, що Роман минулого літа перебрався до португальської Бенфіки, за яку зіграв 18 матчів, забив 4 голи та віддав 4 асисти.

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