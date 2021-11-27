Рулевой "сине-желтых" лично просматривал трансляцию в компании Андрея Пятова и Андрея Павелко.

Украина не выйдет даже в финал плей-офф, а на ЧМ поедет Бейл – неутешительный прогноз от статистического ресурса

Перед Украиной стояли два пути – к Шотландии/Уэльсу или Италии/Португалии. Петраков радостно сорвался на ноги (момент на 03:25 в видео), когда Лотар Маттеус отправил нас в пару к "тартановым". Впрочем, тренер украинцев сразу сел назад и попытался скрыть улыбку.

Напомним, в полуфинале (24 марта 2022 года) сборная Украины встретится с Шотландией, а в возможном финале (29 марта) – с победителем пары Уэльс/Австрия.

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