Петраков сорвался на ноги, когда избежал Португалию и Италию в отборе ЧМ – эмоциональное видео
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков бурно отреагировал на жеребьевку плей-офф отбора на ЧМ.
Рулевой "сине-желтых" лично просматривал трансляцию в компании Андрея Пятова и Андрея Павелко.
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Перед Украиной стояли два пути – к Шотландии/Уэльсу или Италии/Португалии. Петраков радостно сорвался на ноги (момент на 03:25 в видео), когда Лотар Маттеус отправил нас в пару к "тартановым". Впрочем, тренер украинцев сразу сел назад и попытался скрыть улыбку.
Напомним, в полуфинале (24 марта 2022 года) сборная Украины встретится с Шотландией, а в возможном финале (29 марта) – с победителем пары Уэльс/Австрия.
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