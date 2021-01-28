По результатам обсуждения УЕФА подтвердил намерение провести грядущий евротурнир в 12-ти городах в соответствии с опубликованным расписанием, сообщает официальный сайт организации. До начала апреля все стороны должны предоставить планы размещения болельщиков на стадионах.

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Президент УЕФА Александр Чеферин заявил: "УЕФА намерен провести Евро-2020 в первоначально запланированных 12-ти городах. Евро – флагманский футбольный турнир для сборных в Европе и жизненно важный источник финансирования массового футбола и дальнейшего развития игры. Важно, чтобы мы дали городам-организаторам и правительствам как можно больше времени, дабы сформулировать точную картину того, что, возможно, будет нас ожидать в июне и июле. Мы должны оказать себе максимальное пространство, чтобы болельщики смогли вернуться на стадионы".

Отметим, сборной Украины на Евро-2020 в группе В будут противостоять Нидерланды, Австрия и Северная Македония. Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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