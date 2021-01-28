За результатами обговорення УЄФА підтвердив намір провести прийдешній євротурнір у 12-ти містах відповідно до опублікованого розкладу, повідомляє офіційний сайт організації. До початку квітня всі сторони мають надати плани розміщення вболівальників на стадіонах.

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Президент УЄФА Александер Чеферін заявив: "УЄФА має намір провести Євро-2020 у 12-ти містах, запланованих спочатку. Це флагманський футбольний турнір для збірних в Європі та життєво важливе джерело фінансування масового футболу і подальшого розвитку гри. Важливо, щоб ми дали містам-організаторам та урядам якомога більше часу, щоб сформулювати точну картину того, що, можливо, буде нас очікувати в червні і липні. Ми повинні надати собі максимальний простір, щоб вболівальники змогли повернутися на стадіони".

Зазначимо, збірній України на Євро-2020 у групі В протистоятимуть Нідерланди, Австрія та Північна Македонія. Турнір проходитиме з 11 червня по 11 липня 2021 року.

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