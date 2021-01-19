Подопечные Андрея Шевченко будут готовиться к европейскому первенству через товарищеские поединки.

Сборная Украины перед предстоящим чемпионатом Европы проведет три контрольных матча.

Шевченко назвал задачу-минимум для сборной Украины на Евро-2020

Соперниками команды Андрея Шевченко будут Бахрейн (23 мая), Северная Ирландия (3 июня) и Кипр (7 июня), сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в программе "Главная команда. Рождественские итоги". Все три матча пройдут в Украине.

Напомним, сборная Украины попала на Евро-2020 в группу B, где ее соперниками станут Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

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