УЕФА одним из первых вспомнил выдающиеся моменты карьеры Валерия Лобановского в 82-годовщину со дня его рождения.

Сегодня, 6 января, легендарному Валерию Лобановскому могло бы исполниться 82 года. УЕФА по случаю дня рождения Метра опубликовал в своем официальном Twitter фото с выдающимися событиями в его жизни. Также футбольный союз перечислил большинство достижений Лобановского в статусе игрока и тренера.

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Валерий Васильевич тренировал Днепр и Динамо по завершении карьеры футболиста. С киевлянами он 8 раз побеждал в чемпионате СССР и 5 раз – в чемпионате Украины. В активе легенды вместе с "бело-синими" шесть побед в Кубке СССР, три – в Кубке Украины, а также два триумфы в Кубке обладателей кубков и в Суперкубке УЕФА 1975 года.

Метр тренировал и сборные СССР, Кувейта и Украины. "Сине-желтых" возглавлял в 2000-2002 годах. Умер 13 мая 2002-го в больнице после инсульта.

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