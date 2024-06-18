"Напомню, что сборная Румынии в отборе на Евро-2024 не проиграла ни одного матча и пропустила лишь пять голов. Они подошли к финальной части турнира уверенными в себе. Румыны играют от обороны. Они понимали, что в открытой игре против Украины у них шансов нет. А вот от обороны – это другое дело, это возможность сломать планы украинцев, дождаться ошибок. Да, румыны хорошо нас изучили – как работают связи, например, Цыганков – Довбик, как их разрушить, как помешать действиям Мудрика и Судакова. Сборная Румынии четко видела наши недостатки, особенно в обороне.

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Нет у нас классных защитников, кроме Забарного. Нет защитников, которые бы соответствовали уровню такого турнира, как Евро. Наша защита допускала все: и обрезки, и несвоевременные решения, и засыпание просто во время игры. Еще и Лунин действовал в этом поединке неуверенно. Все это способствовало победе Румынии с таким счетом. Решить проблему в обороне можно – действовать в дальнейшем более компактно, как в спарринге с Германией, против которой вышли с пятью защитниками. А играть первым номером для Украины – это лить воду на мельницу соперника", – сказал Сопко в интервью Footboom.

Напомним, впереди у сборной Украины еще два матча – против Словакии и Бельгии.

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