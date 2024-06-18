Во вторник, 18 июня, тернопольская Нива на своём официальном сайте объявила о назначении легендарного Игоря Шуховцева на пост тренера вратарей. Сообщается, что он вошёл в тренерский штаб Евгения Калиниченко и уже приступил к работе с командой.

Нива Т официально получила новых главного тренера и спортивного директора

52-летний Шуховцев известен своими выступлениями за Ильичёвец, Таврию, Зарю и Металлист. Ранее он работал тренером вратарей в таких клубах, как Тобол, Металлист, Балканы, Черноморец, Мариуполь и ФСК Мариуполь.

Напомним, что спортивным директором Нивы является Сергей Задорожный.

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