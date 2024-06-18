Шуховцев нашёл себе новый клуб – он превзошёл главного тренера в известности
Игорь Шуховцев стал тренером вратарей в тернопольской Ниве.
Во вторник, 18 июня, тернопольская Нива на своём официальном сайте объявила о назначении легендарного Игоря Шуховцева на пост тренера вратарей. Сообщается, что он вошёл в тренерский штаб Евгения Калиниченко и уже приступил к работе с командой.
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52-летний Шуховцев известен своими выступлениями за Ильичёвец, Таврию, Зарю и Металлист. Ранее он работал тренером вратарей в таких клубах, как Тобол, Металлист, Балканы, Черноморец, Мариуполь и ФСК Мариуполь.
Напомним, что спортивным директором Нивы является Сергей Задорожный.
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